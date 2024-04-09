رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق شفهى مع روبن أموريم لخلافة يورجن كلوب

ما يزال نادي ليفربول الإنجليزي يبحث عن مدرب جديد لخلافة الألماني يورجن كلوب، لتولي مسئولية قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكان يورجن كلوب قد أعلن قراره بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023/2024، رغم أن عقده سينتهي في عام 2026.

ليفربول يتوصل لاتفاق مع روبن أموريم لخلافة كلوب

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي ليفربول نجح في إيجاد مدرب بديل لخلافة كلوب في الموسم الجديد.

وأوضح الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق مع البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة، لتولي مسئولية الفريق في الموسم المقبل 2024/2025.

من جانبها، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن روبن أموريم توصل لاتفاق مع إدارة ليفربول ووافق على تدريب الفريق، بعد انتهاء المفاوضات بشكل إيجابي خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن روبن أموريم سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، ليصبح مديرًا فنيًا لفريق ليفربول حتى عام 2027.

ونوّهت الشبكة في تقريرها، أن المفاوضات مستمرة بين إدارة ليفربول ونظيرتها في سبورتينج لشبونة، من أجل تقليص الشرط الجزائي.

ويمتلك روبن أموريم، صاحب الـ39 عامًا، شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد البرتغالي روبن أموريم أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، بعدما نجح في قيادة فريق سبورتينج لشبونة نحو التتويج بلقب الدوري البرتغالي في عام 2021، بجانب ثلاث ألقاب أخرى.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره أتالانتا الإيطالي، على ملعب "أنفيلد رود"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.