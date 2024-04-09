قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ماذا يفعل أرسنال أمام الأندية الألمانية؟

تنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي أرسنال وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "الإمارات"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل أرسنال أمام الأندية الألمانية؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه أرسنال أمام الأندية الألمانية قبل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- واجه فريق أرسنال 11 فريقًا ألمانيا في مختلف المسابقات القارية.

- خاض أرسنال 42 مباراة أمام الأندية الألمانية، مُحققًا 19 انتصارًا، و6 تعادلات، بينما تلقى 17 هزيمة.

تاريخ مواجهات أرسنال وبايرن ميونخ

- تُعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها ناديي أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا منذ 7 سنوات، بعدما التقيا من قبل في دور الـ16 لعام 2017، وانتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 10-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتصر بنتيجة (5-1) ذهابًا وإيابًا، لذلك يسعى أرسنال للثأر من العملاق البافاري.

- وإجمالًا، التقى الفريقان في 12 مباراة من قبل، حقق خلالهم أرسنال الفوز في ثلاث مباريات، مقابل 7 انتصارات لفريق بايرن ميونخ، بينما تعادلا في مواجهتين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ستُذاع مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

مشوار أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

بينما خطف فريق بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب لاتسيو بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.