الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يسعى للثأر من "عشرية" بايرن ميونخ في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أرسنال وبايرن ميونخ
أرسنال وبايرن ميونخ

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفًا على نظيره أرسنال الإنجليزي، على ملعب "الإمارات"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال يواجه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، في محاولة للتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق أرسنال، الذي يضم نجمنا المصري محمد النني، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه طوال الموسم الجاري.

وكان فريق أرسنال قد تغلّب على برايتون بثلاثية نظيفة، ليتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا وسط صراع شرس مع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب.

في المقابل، يرغب فريق بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أيضًا، من أجل وضع قدمًا في الدور التالي من التشامبيونزليج بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب المُقرر إقامته على ملعب "أليانز أرينا".

ويعاني فريق بايرن ميونخ من تراجع النتائج هذا الموسم، في ظل اقترابه من خسارة لقب الدوري الألماني، بعد الهزيمة أمام هايدنهايم -الصاعد حديثًا- بنتيجة 2-3، لذلك يريد العملاق البافاري مصالحة الجماهير.

 

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مشوار أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق أرسنال قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

بينما خطف فريق بايرن ميونخ بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب لاتسيو بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها ناديي أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا منذ 7 سنوات، بعدما التقيا من قبل في دور الـ16 لعام 2017، وانتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 10-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لذلك سيسعى فريق أرسنال للثأر في هذا اللقاء.

ارسنال بايرن ميونخ أرتيتا توخيل دوري ابطال اوروبا

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