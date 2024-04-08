الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل قمة الثلاثاء.. تاريخ طويل بين أرسنال وبايرن ميونخ في الأبطال

أرسنال وبايرن ميونخ
أرسنال وبايرن ميونخ

يضرب أرسنال موعدًا ناريًا مع بايرن ميونخ، مساء غدًا الثلاثاء في واحدة من مباريات القمة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".

وتعود مواجهة الفريقين التاريخية بعد غياب 8 سنوات، عن أخر مواجهة بين الفريقين في البطولة العريقة منذ موسم 2016-2017.
ويدخل أرسنال بمعنويات وشكل مختلف عن السنوات الماضية، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي كما إنه لم يتلقى أي خسارة في 2024 ويبحث عن التأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ سنوات.
بينما يدخل بايرن اللقاء بداعي الخروج من سلسلة النتائج الهزلية في الفترة الماضية، وخسارة لقب الدوري الألماني إكلينكيًا حيث يسعى لتجاوز هذه الخسائر والتي أخرها أمام هيدنهايم في الدوري بفوز معنوي على أرضه أمام الجانرز.

تاريخ مواجهات أرسنال وبايرن ميونخ في الأبطال

سيكون لقاء الغد هو رقم 13 بين الفريقين في دوري الأبطال حيث يتفوق بشكل كبير بايرن في 12 لقاء ماضي بواقع 7 انتصارات مقابل 3 لأرسنال وتعادلا في مواجهتين فقط.

لا يعرف أرسنال الفوز على أرضه أمام بايرن منذ 9 سنوات عن أخر فوز في دور المجموعات بموسم 2015-2016 بهدفين نظيفين.

بينما خسر على أرضه أمام بايرن في 4 لقاءات وفاز في 2 وتعادل في لقاء وحيد.

وفي ألمانيا فاز أرسنال مرة وحيدة في 2012 بهدفين نظيفين في دور الـ 16 بينما خسر 4 مرات وتعادلا مرة وحيدة.

وكان أخر لقاء بين الفريقين في 2016 انتهى بفوز كبير لبايرن بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

توماس مولر نجم بايرن هو هداف اللقاء التاريخي برصيد 5 أهداف.

 

 

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