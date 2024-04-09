نهائى مبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يتحدى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وتترقب الجماهير النهائي المبكر بين ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ظل الندّية والشراسة بين الفريقين، لخطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحمل فريق ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، في محاولة لخطف بطاقة التأهل للدور التالي بشكل مبكر، من أجل الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، قبل خوض لقاء الإياب على ملعب "الاتحاد".

وكان فريق مانشستر سيتي قد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2022/2023.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، رغم أنه حقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بنتيجة 4-2، ولكنه يصارع على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وأرسنال.

مشوار ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على لايبزيج الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

بينما خطف فريق مانشستر سيتي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.