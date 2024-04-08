مؤتمر جوارديولا: لقب واحد للأبطال للسيتي ليس كافيًا.. وعلينا معاقبة الريال

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، صعوبة المواجهة التي تجمع الفريق مع نظيره ريال مدريد مساء غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء: “لا يمكننا أن نأتي إلى هنا فقط للسيطرة على المباراة، علينا أن نؤذيهم، ونعاقبهم، ونحاول تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “قبل موسمين، خرجنا من الملعب في الدقائق الأخيرة هنا في سانتياجو برنابيو، وفزنا في الموسم الماضي نشعر بالقوة، ونحن واثقون بشكل لا يصدق، ولكن علينا أن نلعب أول 90 دقيقة هنا”.

وتابع: “ الفوز على ريال مدريد مرتين متتاليتين بنفس الطريقة ليس بالأمر السهل، علينا التركيز على ما يتعين علينا القيام به، ومحاولة اكتشاف نقاط القوة لدى منافسنا. إنها مجرد مباراة كرة قدم”.

وأتم: “أشعر أن المستوى الذي لدينا الآن يشبه مباراة الذهاب في الموسم الماضي، عندما كانت متكافئة، أكثر من مباراة الإياب، أو المباراة على أرضنا قبل عامين عندما فزنا 4-3 لكننا كنا أفضل بكثير”.

ومن المقرر أن تنطق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.