كفة متوازنة بين ريال مدريد ومانشستر سيتى قبل قمة دورى أبطال أوروبا

تنطلق غدًا، الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتترقب الجماهير هذه القمة النارية؛ نظرًا للندية بين الفريقين وتجدد اللقاء بينهما للموسم الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل القمة النارية المرتقبة في دوري الأبطال، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الحادية عشر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

- التقى الفريقان في 10 مباريات من قبل في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في ثلاث مباريات، مقابل 4 انتصارات لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 17 هدفًا من لاعبي مانشستر سيتي.

- تقابل الفريقان في مباراتين من دور المجموعات لموسم 2012/2013، ثم تقابلا مجددًا في الدور نصف النهائي لموسم 2015/2016، وبعدها في دور الـ16 لموسم 2019/2020.

- ثم تجدد اللقاء بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي لموسمي 2021/2022 و2022/2023.

- وخلال مباريات الأدوار الإقصائية، نجح ريال مدريد في الإطاحة بمانشستر سيتي مرتين، عندما تأهل للمباراة النهائية في موسمي 2015/2016 و2021/2022.

- كذلك تمكّن مانشستر سيتي من إقصاء ريال مدريد مرتين، الأولى عندما تأهل للدور ربع النهائي في موسم 2019/2020، والثانية عندما تأهل للمباراة النهائية في موسم 2022/2023 الماضي.