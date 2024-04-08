برشلونة يُخطط لضم نيكو ويليامز لخلافة ليفاندوفسكي

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن صفقات مميزة لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يخطط لضم نيكو ويليامز لخلافة ليفاندوفسكي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع الإسباني نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو، في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يريد الحصول على خدمات نيكو ويليامز، في ظل تألق اللاعب وقدراته الفنية المميزة داخل أرض الملعب، بجانب حماسه في ارتداء قميص برشلونة.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، أن هناك عقبة قد تكون عائقًا في طريق انضمام نيكو ويليامز إلى صفوف برشلونة، وهي أن اللاعب جدد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى صيف 2027، وبالتالي فإن الصفقة ستكون باهظة الثمن، أو يتم التعاقد معه على سبيل الإعارة.

ويملك نيكو ويليامز شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيك بيلباو، يبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد، من أجل خلافة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البولندي، صاحب الـ35 عامًا، رفقة برشلونة في نهاية الموسم المقبل.

وساهم نيكو ويليامز في قيادة فريق أتلتيك بيلباو نحو التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.