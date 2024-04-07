توتر العلاقة بين مبابى وإنريكى قبل مواجهة برشلونة فى دورى أبطال أوروبا

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات كيليان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

توتر علاقة كيليان مبابى مع مدربه لويس إنريكى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك توترًا جديدًا في العلاقة بين مبابي ومدربه الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان.

ونشرت الصحيفة الإسبانية، فيديو جمع بين مبابي وإنريكي، عقب مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون فوت، التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وشهدت المباراة تواجد مبابي على مقاعد البدلاء في ظل رغبة إنريكي في منح الفرصة للعناصر الشابة، قبل أن يُقرر المدرب إشراك اللاعب في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بدلًا من زميله راندال كولو مواني.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد انتهاء اللقاء، رصدت عدسات الكاميرات تبادل مبابي وإنريكي الحديث مع بعضهما البعض بغضب، إذ ظهر اللاعب يُشير بيديه أكثر من مرة، كدليل على انزعاجه من قرارات المدرب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى وجود توتر كبير بين الطرفين، رغم عدم الإعلان عن ذلك الأمر بشكل رسمي في وسائل الإعلام.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من المواجهة النارية المرتقبة بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.