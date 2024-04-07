لقاءات نارية.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد قبل قمة الدورى الإنجليزى

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 167 في تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان من قبل في 166 مباراة، حقق خلالها ليفربول الفوز في 50 مباراة، مقابل 68 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 48 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 201 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 211 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 63 مباراة، حقق خلالها ليفربول الفوز في 19 مباراة، مقابل 29 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 15 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 84 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 81 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بالتعادل السلبي.

- بينما كانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين، كانت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.