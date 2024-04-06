السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد تهمة الاعتداء الجنسى.. أول تعليق من دانى ألفيس بعد الإفراج المشروط

داني ألفيس
داني ألفيس

علّق داني ألفيس، لظهير الأيمن لفريق برشلونة السابق، على قرار المحكمة بالإفراج المشروط له، بعد واقعة اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بإقليم كتالونيا.

داني ألفيس متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة، وبعد ثبوت التهمة، تم سجنه لمدة 4 سنوات و6 أشهر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ولكن يوم 20 مارس الماضي، تم الإفراج عن اللاعب بشروط، إذ يظل رهن الخضوع للمراقبة الإدارية المستمرة، بجانب كفالة قدرها مليون يورو، بعدما قامت إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس، بالاستئناف على الحكم خلال جلسة استماع، وذلك لحين إصدار الحكم النهائي من محكمة برشلونة. لمطالعة كافة التفاصيل من هنا.

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أول تعليق من داني ألفيس بعد الإفراج عنه المشروط

وبعد نحو أسبوعين، نشرت صحيفة "البيريديكو" (EL PERIDICO) الإسبانية، تصريحات لـ "داني ألفيس" لأول مرة منذ أزمته، قائلًا: "اللعبة التي يجب أن ألعبها ستبقى في أروقة المحاكم".

وأوضح: "إنني أمثل أمام المحكمة في برشلونة كل يوم جمعة، هذا ما أفعله، ليس لدي شيء آخر يمكنني القيام به".

وتابع ألفيس: "لا أعلم المدة التي يمكن أن تستغرقها العملية القضائية، لكنني أثق تمامًا في القضاء الإسباني وقدرته على إثبات براءتي من هذه التهمة".

وأضاف: "أحاول التأقلم مع كل شيء، في أي وقت وأينما أذهب، أحاول دائمًا البقاء على قيد الحياة".

واختتم داني ألفيس حديثه، قائلًا: "المكان لا يصنع الشخص، بل الشخص هو الذي يصنع المكان".

ويُعد داني ألفيس، صاحب الـ41 عامًا، أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما حصد أكثر من 23 لقبًا، وقضى الجزء الأكبر من مسيرته الكروية في نادي برشلونة بين عامي 2008 و2016.

داني ألفيس الفيس القضاء الاسباني الاعتداء الجنسي برشلونة

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