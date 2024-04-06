كهربا: النادى الأهلى كبير على أى حد فى أفريقيا

أبدي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي سعادته بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 20 في تاريخه، بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا.

وقال كهربا خلال حديثه، في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المبارا: "بحمد ربنا وبشكره على اللي الواحد فيه دلوقتي، الواحد راضي حتى لو هنزل دقيقة أو دقيقتين أنا جاهز، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

وأضاف مهاجم الأهلي: "الحمدلله الواحد ثقة في نفسه وأهم حاجة أني أساعد الفريق بأي حاجة الحمد لله ربنا كرمني أمام سيمبا، وحققنا المكسب بهدفين دون رد".

وتابع كهربا: "أنا فخور بوجودي في النادي لعبت 3 دوري أبطال إفريقيا كسبتهم، وإن شاء الله النسخة الحالية تكون الرابعة في مشواري مع الفريق".

كهربا: فخور بدعم ومساندة جمهور الأهلي أمام سيمبا

وواصل هداف القلعة الحمراء: "أنا فخور بالجمهور الذي حضر مباراة اليوم بنشكره فخور باللاعبين والجهاز الفني، وإن شاء الله السنادي تبقى الرابعة لجمهور الأهلي".

واختتم كهربا حديثه: "النادي الأهلي مبيختارش، النادي الأهلي بيلاعب أي حد، وكبير على أي حد في إفريقيا، وكفاية أننا أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت مش تقليلًا من الفرق لكن الواحد عنده ثقة في نفسه وفي النادي الأهلي".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

سجل هدف التقدم للأهلي عمرو السولية في الدقيقة 47 بتسديدة قوية، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ليحصد الفريق بطاقة التأهل بالفوز 3/0 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

بهذا الفوز ينتظر الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، حيث يقام لقاء العودة بين الفريقين غدًا السبت في أنجولا، فيما أسفرت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو عن تعادل الفريقين بدون أهداف.