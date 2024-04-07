الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يتحدى مانشستر يونايتد مع ليفربول فى قمة الدورى الإنجليزى

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023- 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى

ويسعى محمد صلاح لقيادة فريق ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن ثم محاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة هز شباك مانشستر يونايتد ورفع رصيده أمامهم، حيث يعتبر أكثر الفِرق استقبالًا للأهداف من "مو" برصيد 13 هدفًا خلال 14 مباراة في مختلف المسابقات. 

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويريد فريق ليفربول الثأر من مانشستر يونايتد، بعد الخسارة أمامهم بنتيجة 3-4، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، وذلك في محاولة لاقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

 ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما تعادل مع برينتفورد بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر أمام تشيلسي بنتيجة 3-4، في آخر جولتين من الدوري الإنجليزي.

 

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ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

ليفربول محمد صلاح صلاح مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى

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