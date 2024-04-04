الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الخميس، قبل ختام الجولة 31 من المسابقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد

يشهد الموسم الحالي 2023-2024 صراعًا قويًا بين بين ثلاث أندية، هي أرسنال، ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- أرسنال: 68 نقطة.

2- ليفربول 67 نقطة.

3- مانشستر سيتي: 67 نقطة.

4- أستون فيلا: 59 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير: 57 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 48 نقطة.

7- وست هام يونايتد: 45 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد: 44 نقطة.

9- برايتون: 43 نقطة.

10- وولفرهامبتون: 42 نقطة.

11- بورنموث: 41 نقطة.

12- تشيلسي: 40 نقطة.

13- فولهام: 39 نقطة.

14- كريستال بالاس: 30 نقطة.

15- برينتفورد: 28 نقطة.

16- إيفرتون: 26 نقطة.

17- نوتينجهام فورست: 25 نقطة.

18- لوتون تاون: 22 نقطة.

19- بيرنلي: 19 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 15 نقطة.

 

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موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ولكن هذا الترتيب بشكل مؤقت، إذ يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كذلك يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم، في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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