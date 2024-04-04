الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات تشيلسى ومانشستر يونايتد قبل قمة "البريميرليج"

تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل نادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم، في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 164 في تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان من قبل في 163 مباراة، حقق خلالها تشيلسي الفوز في 50 مباراة، مقابل 67 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 46 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 218 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 265 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

وعلى الصعيد المحلي، تقابل الفريقان من قبل في 63 مباراة، حقق خلالها تشيلسي الفوز في 18 مباراة، مقابل 19 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 26 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 76 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 81 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

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ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

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