محمد صلاح يبحث مع ليفربول عن صدارة الدورى الإنجليزى أمام شيفيلد يونايتد

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول في مهمة سهلة أمام شيفيلد يونايتد

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، ومن ثم محاولة التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو الفوز، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية في مسيرته الكروية عندما يواجه شيفيلد يونايتد.

في المقابل، يرغب فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة للهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" هذا الموسم.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم، قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا فى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 68 نقطة.

بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد خوض 29 جولة من المسابقة حتى الآن.