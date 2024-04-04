الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. المصرى يدافع عن الصدارة أمام رغبة الاتحاد السكندرى فى دخول المربع الذهبى

المصري تعادل في مباراته
المصري تعادل في مباراته الأخيرة مع زد إف سي

يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية في العاشرة مساء اليوم الخميس، مواجهة جماهيرية بين المصري والاتحاد السكندري في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تمثل صراعًا على صدارة جدول دوري نايل بين المصري المتصدر برصيد 27 نقطة بقيادة علي ماهر والاتحاد السكندري الخامس برصيد 24 نقطة بقيادة طارق العشري ولكل منهما مباراتان مؤجلتان للمصري مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا من الأسبوعين الثامن والعاشر وللاتحاد السكندري مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثامن والتاسع.

المباراة تأتي في وقت حقق فيه المصري نتائج جيدة وجمع 11 نقطة من آخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون وسموحة والتعادل مع الجونة وزد إف سي بينما جمع الاتحاد السكندري ست نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على إنبي والتعادل مع طلائع الجيش والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام بيراميدز.

وحقق المصري 8 انتصارات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مثلها وسجل 21 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30 والاحتفاظ بصدارة جدول دوري نايل.

المصري يفتقد جهود ستة لاعبين 

ويفتقد المصري جهود ستة لاعبين هم حسين السيد للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات وحسين فيصل المصاب بشد في العضلة الخلفية والغاني ليستويل أمانكونا الذي يعاني من شد في العضلة الضامة وأحمد أيمن منصور الذي أجرى مؤخرًا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في اليد اليمنى والجزائري عبدالرحيم دغموم الذي سينتظم في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل بعد تماثله التام للشفاء من إصابته بقطع في الرباط الصليبي وإتمام برنامجه التأهيلي بنجاح.

في المقابل حقق الاتحاد السكندري خمسة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراتين وسجل 18 هدفًا ودخل مرماه 14 هدفًا ويسعى للفوز والتساوي مع المصري في رصيد 27 نقطة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة المصري 

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وخالد الغندور ومصطفي إبراهيم وناصر ناصر وأحمد عيد وهاني الطامي وأحمد عادل ميسي وإسلام أبوسليمة وعمرو صالح والحبيب حسن وفان دريك وسيف تقا وشريف رضا وبنجامين بواتينج وكريم الديب وعبدالغني محمد ورجب عمران وعمر طارق الوحش وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب مورو ساليفو للإيقاف وهشام صلاح وأحمد غنيم للإصابة وفوزى الحناوى ومحمود شبانة وتراورى لأسباب فنية.

يدير المباراة عبدالعزيز السيد ويساعده هاني عبدالفتاح وشهاب راشد ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا وطارق مجدي حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المصرى الاتحاد السكندرى علي ماهر طارق العشري

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