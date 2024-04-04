المقاولون العرب يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الجونة فى الدورى

استعاد فريق المقاولون العرب، ذاكرة الانتصارات بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 17 من دوري نايل.

افتتح فريق المقاولون العرب التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق محمد سام، قبل أن يدرك حسام غانم التعادل لصالح الجونة في الدقيقة 31.

وتمكن محمد سالم من تسجيل الهدف الثاني له ولفريق المقاولون العرب في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 12 نقطة محتلًا المركز السادس عشر في سلم ترتيب الدوري، ومحققًا أول انتصار له في الدوري منذ الفوز على الطلائع بنتيجة 2-1 يوم 15 ديسمبر الماضي.

أما فريق الجونة فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.