الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجونة فى الدورى

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، تشكيلة الذئاب للقاء الجونة في الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، بينما يأتي الجونة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وجاءت تشكيل الذئاب على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمود أبوالسعود

خط الدفاع: فاروقا نور الدين وأحمد علاء ولؤي وائل وجوزيف اوشايا.

خط الوسط:معز أمولو ومحمد حسن عنتر وعمار حمدي ..

خط الهجوم محمد سالم وامادو انياص.

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المقاولون العرب الجونة محمد عودة بطولة دوري نايل مباراة الجونة والمقاولون العرب

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