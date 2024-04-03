عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجونة فى الدورى
أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، تشكيلة الذئاب للقاء الجونة في الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويتواجد المقاولون العرب في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، بينما يأتي الجونة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.
وجاءت تشكيل الذئاب على النحو التالي:
في حراسة المرمي: محمود أبوالسعود
خط الدفاع: فاروقا نور الدين وأحمد علاء ولؤي وائل وجوزيف اوشايا.
خط الوسط:معز أمولو ومحمد حسن عنتر وعمار حمدي ..
خط الهجوم محمد سالم وامادو انياص.
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