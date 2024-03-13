الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

السبت.. الإسماعيلى يواجه المقاولون وديًا باستاد الجبل الأخضر

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أنهى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال الاتفاق على خوض مباراة ودية أمام المقاولون العرب فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الجبل الأخضر بالقاهرة بعيدًا عن رحلة ليبيا وفي إطار الاستعدادات لدور 32 لبطولة كأس مصر ولقاء سموحة في الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز، المحدد موعده نهاية مارس الحالي باستاد الإسماعيلية.

جاء قرار المدير الفنى بشأن خوض مباراة ودية بعد تأجيل موعد سفر الدراويش إلى ليبيا لمدة أسبوع، لمواجهة فريق أهلى بنى غازى. 

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى مران اليوم الأربعاء.

وشهد المران مشاركة كلًا من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى محمد نصر  ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعصام صبحي والتونسي حمدي النقاز وعبدالله حسني وعبدالكريم مصطفى ونادر سكر وحمادة صلاح ومحمد بيومي وبشار أشرف ومحمد عبدالسميع ومحمد وجدي وعمر الساعي ونادر فرج  ومروان حمدي وعبدالرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري والبنيني روماريك أموسو وعلي الملواني ومحمد زيدان.

 واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين.

الاسماعيلى رحلة ليبيا ايهاب جلال المقاولون العرب الدراويش

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