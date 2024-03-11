الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غدًا.. انتظام لاعبى الإسماعيلى فى المران استعدادًا للسفر لليبيا

الاسماعيلى
الاسماعيلى

وضع الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال برنامجًا تدريبيًا يتخلله لقاء تجريبي الجمعة المقبل، قبل السفر لليبيا في اليوم التالي، استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي وديًا الاثنين المقبل في إطار الاستعدادات لدور الـ 32 لبطولة كأس مصر فى نسخته الجديدة 2024 ومباراة سموحة في الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز المحدد موعده 31 مارس الحالي باستاد الإسماعيلية.

ومنح المدير الفني للإسماعيلي لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم الأخيرة مع المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وطالب جلال لاعبيه بالانتظام غدًا الثلاثاء في التدريبات، استعداد لرحلة ليبيا التى تشهد خوض مباراة ودية أمام فريق أهلى بنغازى.

ويشهد المران غدًا انضمام كلا من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي والتونسي حمدي النقاز وعبدالله حسني وحمادة صلاح ومحمد بيومي وبشار أشرف ومحمد عبدالسميع ومحمد وجدي وعمر الساعي ونادر فرج ومحمد زيدان وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى وعبدالرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري والبنيني روماريك أموسو وعلي الملواني وعبدالرحمن الدح.

ايهاب جلال الاسماعيلى الدراويش الدوري كاس مصر

مواد متعلقة

مجلس الإسماعيلى يوقف أحد أعضائه.. وفهيم يستدعى النجدة

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل (صورة)

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

عامر حسين يعرض على مجلس الجبلاية عقوبة إيقاف شيكابالا

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

20% انخفاضًا فى أسعار اللحوم

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها