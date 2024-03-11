غدًا.. انتظام لاعبى الإسماعيلى فى المران استعدادًا للسفر لليبيا

وضع الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال برنامجًا تدريبيًا يتخلله لقاء تجريبي الجمعة المقبل، قبل السفر لليبيا في اليوم التالي، استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي وديًا الاثنين المقبل في إطار الاستعدادات لدور الـ 32 لبطولة كأس مصر فى نسخته الجديدة 2024 ومباراة سموحة في الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز المحدد موعده 31 مارس الحالي باستاد الإسماعيلية.

ومنح المدير الفني للإسماعيلي لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم الأخيرة مع المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وطالب جلال لاعبيه بالانتظام غدًا الثلاثاء في التدريبات، استعداد لرحلة ليبيا التى تشهد خوض مباراة ودية أمام فريق أهلى بنغازى.

ويشهد المران غدًا انضمام كلا من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي والتونسي حمدي النقاز وعبدالله حسني وحمادة صلاح ومحمد بيومي وبشار أشرف ومحمد عبدالسميع ومحمد وجدي وعمر الساعي ونادر فرج ومحمد زيدان وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى وعبدالرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري والبنيني روماريك أموسو وعلي الملواني وعبدالرحمن الدح.