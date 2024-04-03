الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صحوة الجونة تصطدم برغبة المقاولون فى العودة للانتصارات بدورى نايل

الجونة فاز في أخر
الجونة فاز في أخر مبارياته على الزمالك

بعد توقف استمر 21  يومًا يستأنف قطار دوري نايل رحلته مساء اليوم عندما يستضيف الجونة فريق المقاولون العرب في العاشرة مساء بملعب خالد بشارة في افتتاح الأسبوع السابع عشر.

الجونة يسعى للفوز الثالث على التوالي

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز السادس في جدول دوري نايل برصيد 22 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع بيراميدز ومودرن فيوتشر من الأسبوعين الثامن والحادي عشر، وحقق الجونة خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 20 هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا ولم يتعرض للهزيمة في آخر خمس مباريات وجمع منها تسع نقاط بالتعادل مع المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ثم الفوز على بلدية المحلة والزمالك ويسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والوصول للنقطة 25 والتساوي مع بيراميدز في المركز الثالث مؤقتًا.

فترة التوقف الأخيرة لم تكن في صالح الجونة بعدما حقق انتصارين متتتاليين لكن علاء عبدالعال حرص على الاستفادة من التوقف في تجهيز كل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق استعدادًا لضغط المباريات في المرحلة المقبلة حيث يخوض الفريق مباراة بيراميدز المؤجلة يوم الإثنين المقبل.

المقاولون ومهمة الخروج من القاع

على الجانب الآخر يحتل فريق المقاولون بقيادة محمد عودة المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر ولم يحقق المقاولون سوى فوز واحد وتعادل ست مرات وخسر 8 مباريات وسجل 15 هدفًا واهتزت شباكه 25 مرة وجمع نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع مودرن فيوتشر والإسماعيلي، والهزيمة أمام إنبي والمصري وسيراميكا كليوباترا، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والوصول للنقطة 12 وتخطي فاركو الذي يحتل المركز السادس عشر.

وكثف محمد عودة جلساته مع اللاعبين لتحفيزهم على العودة بالنقاط الثلاث وتصحيح أوضاع الفريق في جدول دوري نايل.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده حسن رمضان ومحمود حسين ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومصطفى عثمان حكم فيديو وسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الجونة فريق المقاولون علاء عبد العال محمد عودة

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