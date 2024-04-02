أجايى يزين قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلى فى دورى نايل (صورة)

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، قائمة الموج الأزرق لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة دوري نايل نسخة (2023/2024).

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي بدوري نايل

ويحل سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، مساء غد الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول بمسابقة دوري نايل.

قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور، ومحمد أشرف.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر ومحمد مغربي، وبركات حجاج وميدو مصطفى، وجاستيس آرثر وطارق علاء.

خط الوسط: إسلام جابر وأبو بكر ليادي، وعمرو قلاوة والحبيب أحمد، ومحمد كناريا وأحمد خالد، وحسام جريشه وبن قسو، ومصطفى البدري ولحسن دهدوه.

خط الهجوم: حسام حسن وجونيور أجايي، وفادي فريد.

قائمة سموحة لملاقاة الإسماعيلي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة سموحة والإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.