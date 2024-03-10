الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب سموحة بعد الفوز على سيراميكا: الهاني سليمان أنقذنى من الموت

سموحة وسيراميكا كليوباترا
سموحة وسيراميكا كليوباترا

علّق أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة على فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري نايل.

وقال أحمد سامي في تصريحات متلفزة: "لعبنا 4 مباريات من بعد التوقف تعادلنا في 3 لقاءات وخسرنا مباراة واحدة، نؤدي بشكل جيد لكن نهدر العديد من الفرص".

وأضاف "في مباراة اليوم سجلنا هدفًا لكننا أهدرنا فرصًا عديدة، أعلم أن سيراميكا كليوباترا فريق يجيد الاستحواذ على الكرة، وهدفنا كان استغلال المساحات وتدربنا على ذلك ونجحنا في تسجيل هدف الفوز".

وتابع: "حتى آخر دقيقة المباراة كانت تذهب وتأتي، والحمد لله الهاني سليمان تصدى لركلة جزاء قبل أن أموت، منذ سنة لم يتصد لركلة جزاء".

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