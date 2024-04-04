التعادل الإيجابى يحسم مباراة زد وسيراميكا كليوباترا في الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة زد وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نايل.

تقدم صديق أوجولا لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 38 قبل أن يدرك عبد الرحمن البانوبي التعادل لصالح زد في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة وصل فريق سيراميكا كليوباترا للنقطة 22 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد زد عند المركز الرابع ولديه 24 نقطة.

أحداث المباراة

في الدقيقة 10 البانوبي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وشتتها محمد شكري.

مُعط ماجاسا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زيكو ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 19 فرصة خطيرة لصالح سيراميكا بعدما استلم أوجولا الكرة خلف المدافعين وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس ولكن تصدى لها علي لطفي ببراعة.

هدف التقدم لصالح سيراميكا جاء في الدقيقة 38 بعدما مرر القندوسي الكرة للاعب صديق أوجولا داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار لحارس لداخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل البانوبي هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

في الدقيقة 67 حصل فريق زد على ركلة جزاء أهدرها مصطفى زيكو بعدما سدد الكرة في العارضة.

في الدقيقة 84 فرصة خطيرة لفريق زد، أبيل ياليو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

واستمرت المحاولات متبادلة بين الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - عبدالرحمن بودي - ابراهيم محمد - محمد توني - صامويل أمادي - فيڤور اكيم - مروان عثمان.

