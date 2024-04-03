تواصل كبار الأندية الأوروبية سعيها لإبرام صفقات قوية ومميزة، لتدعيم صفوفها في جميع المراكز المختلفة خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسهم ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على ضم جوهرة ريفر بليت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلًا عن شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن ناديي برشلونة وريال مدريد يتنافسان على صفقة من صفوف فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة، أن ناديي برشلونة وريال مدريد يرغبان في التعاقد مع الشاب فرانكو ماستانتونو، أحد المواهب الهجومية الجديدة في صفوف فريق ريفر بليت الأرجنتيني، في الصيف المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية، أن برشلونة أول نادي يُقدم عرضًا لضم ماستانتونو، بعدما تواصلوا مع وكلاء اللاعب للاستفسار عن مستقبله وإمكانية الحصول على خدماته في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي ريال مدريد أبدوا رغبتهم أيضًا في التعاقد مع ماستانتونو، من خلال اتباع استراتيجية خاصة بالنادي الملكي لحسم صفقات المواهب الشابة، مثل ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي.

في المقابل، فإن فريق ريفر بليت ليس مستعدًا للتفاوض لبيع جوهرته أو حتى تخفيض الشرط الجزائي.

ونجح المهاجم الشاب فرانكو ماستانتونو، صاحب الـ16 عامًا، في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية، بعد تألقه مع فريق ريفر بليت الأول منذ بداية عام 2024 الجاري.

وشارك فرانكو ماستانتونو في 10 مباريات مع ريفر بليت، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، ولكنه قدّم أداءً رائعًا خلال فترة قصيرة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب فرانكو ماستانتونو رفقة ريفر بليت في ديسمبر 2026، ويتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 45 مليون يورو.