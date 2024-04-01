الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسطورة ريال مدريد يُحذر من صفقة كيليان مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ما يزال الحديث مستمرًا بشأن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

أسطورة ريال مدريد يُحذر من صفقة مبابي

وبهذا الصدد، حذّر بيديا مياتوفيتش، أسطورة ريال مدريد الأسبق، إدارة النادي الملكي، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بشأن صفقة كيليان مبابي.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تصريحات بيديا مياتوفيتش، قائلًا: "الجميع يعلم أنه ليس هناك لاعبين أهم من نادي ريال مدريد".

وتابع: "هذا ما تعلمناه ونعرفه عن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، فهو يجيد إدارة الأمر طوال هذه السنوات".

وأوضح: "ليس من الصعب بيع اللاعبين، مهما كانت نجوميتهم أو أسمائهم، ورأينا ذلك مع لويس فيجو، راؤول، إيكر كاسياس وسيرجيو راموس".

وواصل: "كل هؤلاء اللاعبين لم يتخيّل أحد رحيلهم؛ لأنهم كانوا بمثابة أساطير للنادي".

وأكد: "هنا تحديدًا تكمن قوة ريال مدريد، وهذا هو النادي الذي نعرفه".

 

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وأضاف: "لذلك وجود 6 لاعبين كبار في الفريق، قد يتسبب في مشكلة كبيرة للمدرب".

وأكمل: "هذا من شأنه إفساد الأجواء؛ لأن الجميع يرغب في المشاركة بالمباريات بالتأكيد واللعب بقميص ريال مدريد".

واختتم مياتوفيتش تصريحاته، قائلًا: "على سبيل المثال، هناك رودريجو، إنه لاعب رائع للغاية ويُجيد اللعب في مراكز كثيرة، وقادر على تسجيل الأهداف".

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن بيديا مياتوفيتش يُلمح إلى صفقة انضمام كيليان مبابي المحتملة إلى صفوف ريال مدريد، وأنها غير مُفيدة بالنسبة للنادي الملكي؛ نظرًا لوجود العديد من نجوم الفريق.

مبابي كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان بيريز أنشيلوتي

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