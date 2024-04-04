الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صراع نارى بين تشيلسى ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد

يستضيف نادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي يتحدى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة للتواجد ضمن العشرة الأوائل على الأقل، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويُعاني فريق تشيلسي من تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، آخرها الوقوع في فخ التعادل مع بيرنلي بنتيجة 2- 2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وبشكل عام، يقدم تشيلسي واحدًا من أسوء مواسمه في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 30 مباراة، حقق خلالها 11 انتصارًا و7 تعادلات و10 هزائم.

وبناءً عليه، يواجه تشيلسي شبح الغياب عن المسابقات الأوروبية للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لملاحقة أستون فيلا وتوتنهام، من أجل اقتحام المربع الذهبي والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويخوض فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما تعادل مع برينتفورد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

 

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ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.

تشيلسى مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى البريميرليج بوكيتينو إريك تين هاج

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