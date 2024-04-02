الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن إصابة ليندلوف وليساندرو مارتينيز ويكشف مدة غيابهما

ليساندرو مارتينيز
ليساندرو مارتينيز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إصابة لاعبيه السويدي فيكتور ليندلوف والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز وغيابهما عن الملاعب شهرًا.

وكان ليندلوف قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، ليتم استبداله في الدقيقة 69.

وخرج ليندلوف ليتم استبداله بزميله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الذي شارك للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، لكنه تعرض للإصابة أيضًا في التدريبات، بحسب بيان النادي.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن اللاعبين سيغيبان عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب إصابات عضلية.

ويعاني ليساندرو مارتينيز من إجهاد في ربلة الساق في التدريبات ولن يكون متاحًا للمباريات القليلة المقبلة.

ويتبقى لـ مانشستر يونايتد تسع مباريات في الدوري هذا الموسم، تبدأ بمباراة تشيلسي خارج ملعبه يوم الخميس، بالإضافة إلى مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كوفنتري سيتي.

مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد

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