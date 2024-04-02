تشكيل النصر أمام أبها في دوري روشن السعودي.. رونالدو أساسيًا

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أبها، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC Sports، شاهد VIP.

تشكيل النصر أمام أبها في دوري روشن

أما عن تشكيل النصر أمام أبها في دوري روشن، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا.

وجاء تشكيل النصر أمام أبها في دوري روشن كالآتي:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد فتيل - نواف بوشل

خط الوسط:عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:راغد النجار - فارس أفندي - علي لاجامي - محمد قاسم - علي الحسن - عواد أمان - محمد صهلولي - مشاري النمر - عبدالعزيز العليوه