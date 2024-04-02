تشكيل الهلال ضد الأخدود في دوري روشن السعودي.. الشهري يعوض ميتروفيتش

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لـ الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأخدود، ضمن منافسات الجولة الساسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المملكة أرينا" معقل فريق "الزعيم".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC وشاهد VIP.

تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن

أما عن تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن، فشهد قيادة صالح الشهري خط هجوم الفريق بدلًا من المصاب ألكسندر ميتروفيتش.

وجاء تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبين نيفيز - ميشايل - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد العويس -محمد البريك - خليفة - حسان تمبكتي - جحفلي - الشهراني - سلمان الفرج - القحطاني - الحمدان