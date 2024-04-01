الدورى السعودى: الأهلى يفوز على الاتحاد بهدف ويحسم ديربى جدة

حسم الأهلي ديربي جدة، الذي جمعه بجاره الاتحاد بفوزه عليه بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد "الجوهرة المشعّة"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكاد البرازيلي رومارينيو أن يفتتح التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 21، بعدما تبادل الكرة مع كريم بنزيما، قبل أن يطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

واستطاع فراس البريكان تسجيل الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة البرازيلي روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى.

وراوغ الفرنسي ألان سان ماكسيمان لاعبي الاتحاد من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها عبدالله المعيوف في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ذهب نجولو كانتي بهجمة مرتدة على مرمى الأهلي، ليمرر الكرة طويلة على حمد الله، ليفشل في تسديدها بنجاح.

لاعبو الاتحاد كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعديل في الشوط الثاني من المباراة، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 53، عندما نفذ جوتا الركلة الركنية من الجهة اليمنى، ليقابلها حسن كادش بضربة رأسية تصدى لها إدوارد ميندي ببراعة، محولًا الكرة لركلة ركنية.

وتعرض فرحة الشمراني، لاعب الاتحاد للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 62 بزميله صالح العمري.

ميندي واصل تألقه بتصديه لرأسية كريم بنزيما، الذي ارتقى لمقابلة كرة عرضية مُرسلة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى، لكن الحارس السنغالي كان في الموعد في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 73، أطلق الفرنسي نجولو كانتي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن القائم الأيسر لمرمى ميندي تصدى لها محافظًا على نظافة شباك الأهلي.

وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفًا لـ الأهلي في الدقيقة 82، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

استمرت محاولات الاتحاد لكن دون جدوى، ليحسم الأهلي ديربي المدينة الساحلية لصالحه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ 51 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وقاد أحمد حجازي، مدافع منتخبنا الوطني فريقه الاتحاد، أمام نظيره الأهلي في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الديربي.. حجازي وبنزيما يقودان الاتحاد.. وفيرمينيو في هجوم الأهلي

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي لويس، حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي، فرحة الشمراني، جوتا.

خط الهجوم: رومارينيو، بنزيما، حمدالله.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه، على الأسمري، رياض محرز.

خط الهجوم: ماكسيمان، فيرمينو، فراس البريكان.