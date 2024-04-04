ماك أليستر ينافس سون على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في شهر مارس 2024.

أبرز المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر مارس

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أسماء اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر مارس المنصرم.

وتواجد أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، بجانب سون هيونج مين، جناح توتنهام هوتسبير، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، والتي تضم 7 لاعبين.

المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس

وجاءت قائمة اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل في شهر مارس المنصرم، على النحو التالي:

1- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

2- الإنجليزي بن وايت (أرسنال).

3- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي).

4- الكوري الجنوبي سون هيونج مين (توتنهام هوتسبير).

5- السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد).

6- البرازيلي رودريجو مونيز (فولهام).

7- الغاني أنطوان سيمينو (بورنموث).

ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

وتشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم منافسة قوية بين ثلاث أندية، هي أرسنال، ليفربول ومانشستر سيتي.

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، متفوقًا على ليفربول ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 67 نقطة على التوالي.

ولكن هذا الترتيب بشكل مؤقت، إذ يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.