الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب وأرتيتا يتنافسان على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

يورجن كلوب وميكيل
يورجن كلوب وميكيل أرتيتا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن أسماء المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في شهر مارس 2024.

كلوب ينافس أرتيتا على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أسماء المدربين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر مارس المنصرم.

ويتنافس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مع نظيره الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس الماضي.

وشهد شهر مارس الماضي، نجاح كلوب في قيادة ليفربول في ثلاث مباريات، حقق خلالهم انتصارين وتعادل وحيد.

بينما قاد أرتيتا فريق أرسنال في أربع مباريات، حقق خلالهم ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

 

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المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس

وجاءت قائمة المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في شهر مارس المنصرم، على النحو التالي:

1- الألماني يورجن كلوب (ليفربول).

2- الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال).

3- الأسترالي أنجي بوستيكوجلو (توتنهام هوتسبير).

4- الإسباني أندوني إيراولا (بورنموث).

 

يذكر أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، كان قد توّج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي.

بينما حصد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير.

ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

وتشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم منافسة قوية بين ثلاث أندية، هي أرسنال، ليفربول ومانشستر سيتي.

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، متفوقًا على ليفربول ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 67 نقطة على التوالي.

ولكن هذا الترتيب بشكل مؤقت، إذ يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب "أنفيلد"، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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