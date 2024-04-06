الشوط الأول.. تعادل إيجابيى بين مانشستر سيتى وكريستال بالاس بالبريميرليج

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكانت مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، قد انطلقت اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس

وبدأت المباراة بهدف خطير ومفاجئ من جون فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، بـ"أسيست" من زميله آدم وارتون، في مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، وذلك بعد خطأ من جون ستونز.

وفي الدقيقة التاسعة، شهدت المباراة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين على رأس جفارديول الذي سدد كرة أعلى العارضة.

ونجح البلجيكي كيفين دي بروين في إدراك التعادل لفريقه مانشستر سيتي، بهدفه الرائع من يسار منطقة الجزاء لتهز شباك كريستال بالاس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، بأسيست من زميله جاك جريليش.

وبذلك يتمكّن دي بروين من تسجيل 99 هدفًا مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، كما يُعد سابع لاعب يصل إلى 250 مباراة مع فريقه السماوي.

وكان كيفين دي بروين قد أُصيب في يناير 2024، ومنذ عودته سجل ثلاثة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وتستمر محاولات اللاعبين للحصول على الكرة، وسط ندّية كبيرة بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط في هذا اللقاء.

محاولات خطيرة من لاعبي مانشستر سيتي، وتحديدًا من إيرلينج هالاند الذي حصل على انفراد في الدقيقة 19، ليُسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها حارس مرمى كريستال بالاس بنجاح.

وبعد مرور ثلاث دقائق، تعرّض جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، للإصابة بعدما وقع على الأرض، ومن ثم تم استئناف اللعب مجددًا.

وفي الدقيقة 35، جاءت المباراة تصويبة قوية من ألفاريز من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، وبعد دقيقتين حدث تسلل على جفارديول نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 39، جاءت تصويبة قوية من جوردان أيو، لاعب كريستال بالاس، من خارج منطقة الجزاء قبل أن ترتطم بالعارضة، لتضيع فرصة خطيرة للتقدم على مانشستر سيتي.

ورغم استحواذ مانشستر سيتي على الكرة بشكل أكبر، ولكن المحاولات زادت خطورة من لاعبي كريستال بالاس

وأعلن حكم اللقاء انتهاء أحداث الشوط الأول بتعادل إيجابي بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وقبل انتهاء اللقاء، يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، خلف كلًا من ليفربول وأرسنال أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 70 و68 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.