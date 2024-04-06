السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لخوض مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد وما ينتظره في المباراة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 15 التي يخوضها محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- خاض محمد صلاح 14 مباراة من قبل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وجميعها بقميص ليفربول، بواقع 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 6 انتصارات، أربعة تعادلات، بينما تلقى 4 هزائم (هزيمتين في الدوري الإنجليزي، ومثلهما في كأس الاتحاد الإنجليزي).

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 13 هدفًا (10 أهداف في البريميرليج، و3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي)، كما قدم أربع تمريرات حاسمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

1- يأمل محمد صلاح لمواصلة هز شباك مانشستر يونايتد ورفعه رصيده أمامهم، حيث يعتبر أكثر الفِرق استقبالًا للأهداف من "مو" برصيد 13 هدفًا.

2- يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف لمحاولة خطف المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 155 هدفًا، وتفصله 7 أهداف عن جيرمان ديفوه صاحب المركز التاسع برصيد 162 هدفًا.

3- كذلك يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف، في محاولة لخطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حيث يفصله هدفان فقط.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، المتصدر برصيد 18 هدفًا.

4- يفصل محمد صلاح صناعته لهدفين ليصل إلى 71 هدفًا صنعها في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

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ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 68 و67 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

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