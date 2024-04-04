ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

انتصر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق ليفربول بهدف دون رد.

وشارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة اليوم، وخرج من الملعب في الدقيقة 60 وشارك بدلًا منه هارفي إليوت.

أحداث الشوط الأول

وهيمن ليفربول على مجريات اللعب والاستحواذ من الدقائق الأولى للمباراة وكان الطرف الأفضل على مستوى الضغط واستطاع حرمان لاعبي الخصم من الاحتفاظ بالكرة أو الخروج للحالة الهجومية، وقدم لاعبوه أداءً هجوميًا مميزًا على المرمى.

وضغط لاعبو ليفربول مبكرًا من أجل تسجيل هدف يؤكدون به سيطرتهم على مجريات اللعب ولكن تراجع لاعبي فريق شيفيلد يونايتد للدفاع حرمهم من التسجيل في أول ربع ساعة.

وسجل داروين نونيز هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 17 بعدما ضغط على حارس شيفيلد أثناء تنفيذه ركلة مرمى وارتطمت الكرة بساق نونيز وتحولت للشباك.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول لتزامنها مع آذان المغرب في مدينة ليفربول وذلك للسماح للاعبين المسلمين المتواجدين في الملعب، وعلى رأسهم محمد صلاح، بكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وبعد استئناف اللعب استمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي فريق ليفربول، وهدد لاعبوه مرمى شيفيلد بأكثر من فرصة محققة كان أغلبها من قبل داروين نونيز بجانب تسديدات دومينيك سوبوسلاي ورايا جرافينبرخ وجو جوميز من خارج منطقة الجزاء.

وسدد لاعبو فريق ليفربول 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من محاولتين لصالح فريق شيفيلد يونايتد وأخرى خرجت من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول بنسبة 83% مقابل 17% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

أحداث الشوط الثاني

واستمرت هيمنة لاعبي ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم لاعبو كلا الفريقين أداءً هجوميًا في مستوى متوسط.

وسجل كونور برادلي، مدافع فريق ليفربول، هدف التعادل لشيفيلد يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 58.

وبعد تلقيهم هدف التعادل، كثف لاعبو فريق ليفربول محاولاتهم لتسجيل هدف التقدم واستعادة السيطرة على زمام المباراة.

وسجل أليكسس ماك أليستر الهدف الثاني لفريق ليفربول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس في الدقيقة 76.

وأضاف كودي جاكبو الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 90 بعدما حول عرضية أندي روبرتسون برأسه في الشباك.

وسدد لاعبو ليفربول 9 كرات من أصل 28 محاولة خلال مجريات المباراة وخرجت 19 كرة من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 6 محاولات لفريق شيفيلد يونايتد وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

ورفع ليفربول رصيده لـ70 نقطة ليقفز على صدارة ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الأخير بالجدول ويقترب أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب".