مواعيد مباريات اليوم 27 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد برايتون، ومباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا في كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جاءت مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة كما يلي:-

- مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أسيك ميموزا الإيفواري ضد الترجي التونسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة 1 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة إيفرتون ضد بيرنلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة فولهام ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة لوتون تاون ضد بورنموث: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة برايتون ضد أرسنال: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ميلان ضد ليتشي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد لاتسيو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة إمبولي ضد تورينو: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة يونيون برلين ضد باير ليفركوزن: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة فرايبورج ضد لايبزيج: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ماينز 05 ضد دارمشتات 98: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد بايرن ميونخ: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة كولن ضد بوخوم: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- مباراة بروسيا دورتموند ضد شتوتجارت: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لانس ضد لوهافر: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الطائي ضد الشباب: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 2 SSC HD

- مباراة الاتفاق ضد الرياض: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 3 SSC HD

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره إنبي، يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستضيف فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، على إستاد "القاهرة الدولي"، غدًا الأحد الموافق 7 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.