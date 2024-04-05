الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوارديولا يكشف موقف مصابي مانشستر سيتي من مباراة كريستال بالاس

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن موقف لاعبيه المصابين من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس، غدًا السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، في افتتاحية منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إيدرسون مواريش يشعر بتحسن كبير ويمكنه التواجد في قائمة مباراة كريستال بالاس".

وأردف: "كايل ووكر وناثان آكي لن يكونا متاحين لرحلتنا إلى كريستال بالاس".

وأوضح: "لا أعرف ما إذا سيعود كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند للمشاركة أم لا، مباراة في منتصف النهار بعد يومين من آخر مباراة لنا.. عليك أن تُفكر قليلًا في الأمر".

كما أكد جوارديولا على صعوبة المباراة أمام كريستال بالاس خارج الديار، مثنيًا على العمل الذي يقومون به تحت قيادة المدرب جلاسنر.

جدير بالذكر أن مباراة كريستال بالاس هي الأخيرة لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى جوارديولا كريستال بالاس الدورى الانجليزى

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