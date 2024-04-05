الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح: اليونايتد سيحاول إيقافنا عن الفوز بالدوري.. والجميع يشعر بالتوتر

صلاحص
صلاحص

تحدث محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول، عن مواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الأحد على ملعب “أولد ترافورد”.

وقال صلاح في حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”: “أفضل شيء قد يحدث لليونايتد هذا الموسم هو إيقافنا من الفوز بالدوري وايضًا تحقيق كأس الإتحاد، سيفعلون كل شيء للفوز بالمباراة وانا متأكد من ذلك لكن نحن سنبذل قصارى جهدنا وسنرى ماسيحصل”.

وأضاف: “الدروس من الهزيمة الأخيرة في أولد ترافورد؟ علينا التركيز لآخر دقيقة لأنهم سجلوا بآخر ثانية من المباراة”.

وتابع: “الجميع يشعر بالتوتر بسبب المنافسة لكن أهم شيء بالنسبة لي هو السيطرة على مشاعرنا، لايمكن تجاهل ذلك بل تقبله وتحاول التعامل معه بأفضل صورة، أحاول شخصيًا ممارسة اليوجا والإسترخاء وبالنهاية عليك تقبل تلك المشاعر المتوترة”.

وأتم: “سيكون من الرائع تحقيق لقب الدوري في الموسم الأخير ليورجن كلوب، من الضروري تحقيق ذلك من أجله”.

 

صلاح محمد صلاح مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى أولد ترافورد”

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