شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

ظهر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي، غاضبًا أثناء مباراة فريقه ضد شيفيلد يونايتد بالدوري الانجليزي.

ويتقدم ليفربول على شيفيلد يونايتد في مباراتهما بالجولة الـ31 للدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين مقابل هدف.

وأجرى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تغييرًا في الدقيقة 60 بعد تلقي الفريق الهدف الأول من لاعبي شيفيلد بخروج محمد صلاح ومشاركة هارفي إليوت بدلًا منه.

وظهر محمد صلاح محبطًا أثناء خروجه من أرض الملعب لإجراء التبديل وهز رأسه غير راضٍ عن خروجه في هذا التوقيت من ملعب المباراة.

وأوقف الحكم ستيوارت أتويل، المباراة في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول لتزامنها مع آذان المغرب في مدينة ليفربول، وذلك من أجل السماح للاعبين المسلمين المتواجدين في الملعب بكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

يعد إيقاف المباريات في وقت أذان المغرب تقليدا اتبعه الدوري الانجليزي خلال المواسم الماضية لمنح الفرصة للاعبين المسلمين الذين يؤدون فريضة الصيام بكسر صيامهم والإفطار.