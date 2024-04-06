السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتى أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ريكو لويس- جون ستونز- روبن دياز- يوشكو جفارديول.

خط وسط الملعب: رودري– كيفين دي بروين- أوسكار بوب.

في خط الهجوم: جاك جريليتش- إيرلينج هالاند- جوليان ألفاريز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "إديرسون، ماتيو كوفاسيتش، جيرمي دوكو، بيرناردو سيلفا، سيرجيو جوميز، مانويل أكانجي، فيل فودين، ماتيوس نونيز، ومحمدو سوسوهو".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1   

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ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، خلف كل من ليفربول وأرسنال أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 70 و68 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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