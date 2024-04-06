السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دى بروين وهالاند يقودان سيتى لعبور كريستال بالاس برباعية فى البريميرليج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 4-2 في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكانت مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، قد انطلقت اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتعادل مثير بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس بنتيجة 1-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس برباعية

وانطلقت أحداث الشوط الثاني من المباراة، بقرار من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بخروج يوشكو جفارديول، ليحل محله زميله مانويل أكانجي.

وفي الدقيقة 47، تمكّن ريكو لويس من تسجيل هدف رائع لفريق مانشستر سيتي، بعد كرة عرضية من جاك جريليش، ليتقدم السيتيسينز بنتيجة 2-1.

في الدقيقة 55، جاءت تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق ألفاريز ارتطمت بالدفاع، ثم أضاع جريليش هدفًا محتملًا لفريق مانشستر سيتي، بعدما مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 63، حصل جان فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، على بطاقة صفراء.

في الدقيقة 66، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي، بأسيست من زميله كيفين دي بروين.

وبذلك رفع هالاند رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا، يتصدر بهم قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

إيرلينج هالاند

وبعد مرور أربع دقائق، سجل كيفين دي بروين الهدف الرابع لمانشستر سيتي، بأسيست من رودري، بعد تمريرة من جريليش إلى رودري الذي بدوره مررها إلى دي بروين من يسار منطقة الجزاء.

وبذلك وصل دي بروين إلى هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

وتستمر محاولات اللاعبين للحصول على الكرة، وسط ندّية كبيرة بين الفريقين، خاصة بعد تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 حتى الآن.

وفي الدقيقة 80، سدد ماتيوس نونيز، لاعب مانشستر سيتي كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 86، سجل أودسون إدوارد، لاعب كريستال بالاس، الهدف الثاني لفريقه، بعد كرة عرضية من زميله جيفري شلوب.

وأعلن حكم اللقاء انتهاء أحداث الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على كريستال بالاس بنتيجة 4-2

txt

عاجل| صلاح: خبير فى الشطرنج وأمارس اليوجا.. وضحيت بالكثير للوصول لهذا النجاح

txt

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبعد انتهاء اللقاء، يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق الأهداف فقط، ومتفوقًا على أرسنال -بشكل مؤقت- صاحب المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

مانشستر سيتى كريستال بالاس البريميرليج هالاند كيفين دي بروين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

عاجل| مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

براءة "إماراتى" من تهريب المخدرات إلى مصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة