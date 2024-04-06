دى بروين وهالاند يقودان سيتى لعبور كريستال بالاس برباعية فى البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 4-2 في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكانت مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، قد انطلقت اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتعادل مثير بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس بنتيجة 1-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس برباعية

وانطلقت أحداث الشوط الثاني من المباراة، بقرار من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بخروج يوشكو جفارديول، ليحل محله زميله مانويل أكانجي.

وفي الدقيقة 47، تمكّن ريكو لويس من تسجيل هدف رائع لفريق مانشستر سيتي، بعد كرة عرضية من جاك جريليش، ليتقدم السيتيسينز بنتيجة 2-1.

في الدقيقة 55، جاءت تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق ألفاريز ارتطمت بالدفاع، ثم أضاع جريليش هدفًا محتملًا لفريق مانشستر سيتي، بعدما مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 63، حصل جان فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، على بطاقة صفراء.

في الدقيقة 66، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي، بأسيست من زميله كيفين دي بروين.

وبذلك رفع هالاند رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا، يتصدر بهم قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

إيرلينج هالاند

وبعد مرور أربع دقائق، سجل كيفين دي بروين الهدف الرابع لمانشستر سيتي، بأسيست من رودري، بعد تمريرة من جريليش إلى رودري الذي بدوره مررها إلى دي بروين من يسار منطقة الجزاء.

وبذلك وصل دي بروين إلى هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

وتستمر محاولات اللاعبين للحصول على الكرة، وسط ندّية كبيرة بين الفريقين، خاصة بعد تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 حتى الآن.

وفي الدقيقة 80، سدد ماتيوس نونيز، لاعب مانشستر سيتي كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 86، سجل أودسون إدوارد، لاعب كريستال بالاس، الهدف الثاني لفريقه، بعد كرة عرضية من زميله جيفري شلوب.

وأعلن حكم اللقاء انتهاء أحداث الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على كريستال بالاس بنتيجة 4-2

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبعد انتهاء اللقاء، يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق الأهداف فقط، ومتفوقًا على أرسنال -بشكل مؤقت- صاحب المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.