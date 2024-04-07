الليلة.. الزمالك يواجه مودرن فيوتشر لحسم تأهله لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

يسعى الزمالك لحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق مودرن فيوتشر في العاشرة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة في مباراة العودة بالدور ربع النهائي.

الزمالك فاز في مباراة الذهاب 2-1 ولديه ثلاث فرص للتأهل لنصف النهائي، ويكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة صفر– 1 أما مودرن فيوتشر فلا بديل أمامه سوى الفوز 2- صفر أوبفارق هدف، بشرط تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر، وفي حالة انتهاء المباراة بفوز مودرن فيوتشر 2-1 يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسيجري البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، بعض التعديلات في التشكيل الأساسي في ظل غياب محمد صبحي ويوسف أوباما ومحمود علاء، بسبب الإصابة واستمرار غياب عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر؛ لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية وعودة محمد أشرف روقا بعد شفائه من الإصابة.

وقد يقوم جوزيه جوميز بتغيير طريقة اللعب من 4-1-4-1 إلى 4-2-3-1، خاصة أن الفريق يحتاج لوجود كثافة دفاعية في وسط الملعب لمواجهة الطريقة الهجومية المنتظر أن يلعب بها مودرن فيوتشر، ويعود أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسي للخط الهجومي ومعه مصطفى شلبي وأحمد حمدي وناصر منسي وسيلعب محمد أشرف روقا أو محمد شحاتة في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا.

جوزيه جوميز ركز خلال التدريب الأخير على تصيح الأخطاء، التي حدثت في مباراة الذهاب خاصة تمركز قلبى الدفاع حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد، كما ركز على استغلال أخطاء مدافعي مودرن فيوتشر للوصول لمرمى محمود جنش.

قائمة الزمالك لمباراة مودرن فيوتشر

البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبدالرحمن نفاد وحمزة المثلوثي، وعمر جابر وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو وشيكابالا، ومصطفى شلبي وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

خطة هجومية لمودرن فيوتشر

في المقابل، حرص تامر مصطفى، المدير الفني لمودرن فيوتشر، على عقد جلسة مع لاعبيه عقب تدريب أمس، وطالبهم بالتمسك بالأمل في التأهل للدور نصف النهائي رغم صعوبة المهمة، ومن خلال التدريبات وضح أن تامر مصطفى سيعتمد على طريقة 4-2-3-1 لزيادة الكثافة الهجومية واختراق دفاع الزمالك من العمق لاستغلال بطء حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، ويساعده مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني ومعهم يوسف قموح حكمًا رابعًا والجزائري لحلو بن براهم حكم للفيديو والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعد حكم فيديو، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.