الأحد 07 أبريل 2024
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رياضة

مدرب مودرن فيوتشر: جاهزون لمواجهة الزمالك فى الكونفيدرالية

تامر مصطفى
تامر مصطفى

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر جاهزية فريقه لمواجهة مواطنه الزمالك المقرر لها مساء غد الأحد، في إياب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدارلية).

وقال تامر مصطفي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "كنا نريد أن نخرج بنتيجة أفضل في المباراة الأولى التي خسرناها 1/2 ولكن الأهم الآن أننا حددنا هدفنا وأصبحنا بلا أي ضغوط لأننا حددنا وجهتنا، نحتاج لتسجيل هدفين".

وأضاف: "نسعى لتقديم مباراة تليق بنا ونحقق نتيجة مرضية وأن نصعد للدور المقبل، أعلم حجم المنافس جيدًا وأعلم تمامًا إمكانيات لاعبيه ولكن فريق مودرن فيوتشر يمتلك عناصر مميزة ذات خبرات".

وأوضح: "الفريقان تعرضا لظروف قاسية آخر 48 ساعة بوفاة المعد البدني للزمالك ووفاة والد لاعبنا مروان محسن،".

وقال إن فريقه ليس لديه ما يبكي عليه قبل مباراة الإياب غدًا وسوف يسعي ويركز علي الشق الهجومي.

وأضاف: "لم نعط المباراة حجما أكبر، نحن لم نخرج من البطولة ومازلنا في الملعب، نمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز غدًا والصعود".

من جانبه، أكد خالد رضا لاعب الفريق، أن مودرن فيوتشر سيسعى لتحقيق الفوز على الزمالك رغم صعوبة المهمة.

وأضاف: "لا توجد مباراة صعبة وأخري سهلة في بطولة الكونفدرالية وأمامنا مهمة محددة أمام الزمالك".

وأوضح رضا: "لعبنا شوطا أول أمام الزمالك ومستعدين للشوط الثاني غدا".

وتابع: "غاب عنا التوفيق في المواجهة الأولى وخسرنا 1-2 وأتمنى أن نحقق الفوز والتأهل في مباراة الغد".

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