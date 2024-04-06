ناصر منسى يقود هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر غدًا فى الكونفيدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك ، على الدفع بناصر منسي في خط الهجوم خلال مباراة مودرن فيوتشر، غدًا الأحد، في الكونفيدرالية.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر مساء الغد في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وفضل جوميز البدء بناصر منسي لإجادته في ضربات الرأس والاستحواذ إلى جانب قدرته على استغلال أنصاف الفرص.

شارك ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبدالرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات والأشعة أثبتت إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة.

وأشار محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للحارس، يقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.