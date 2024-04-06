السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وأكد رئيس الجهاز الطبي  أن الفحوصات والأشعة أثبتت إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة.

وأشار محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للحارس، يقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل  باستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة كانت قوية ومثيرة بشكل كبير

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