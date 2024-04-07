الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمباراة إنبى

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني أمس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لعرض بعض التفاصيل عن مباراة الفريق الأخيرة أمس أمام سيمبا.

اكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أمس بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم على هامش فقرات المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء الإثنين القادم على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

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