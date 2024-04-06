تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد في لقاء الذهاب قبل أن يكرر الفوز على الفريق التنزاني في الإياب بهدفين دون رد.

أما مازيمبي الكونغولي فقد وصل إلى نصف النهائي عقب التعادل السلبي مع بترو أتلتيكو الأنجولي في الذهاب قبل أن يحقق الانتصار خارج الديار بهدفين لهدف في مفاجأة مدوية.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

التقى الفريقان في 4 مناسبات من قبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وجميعها في دور المجموعات.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2002، وحقق الأهلي الفوز بهدف نظيف سجله أحمد بلال.

وتعادل الأهلي في الكونغو الديمقراطية بدون أهداف في المباراة الثانية.

وعاد الفريقان بعد 10 سنوات، ليلتقيا مجددًا في دور المجموعات عام 2012، حيث فاز الأهلي بهدفين لهدف على ملعب الكلية الحربية.

وخسر الأهلي في آخر المواجهات، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في "لوبومباشي".