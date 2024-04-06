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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى ومازيمبى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يبحث عشاق النادي الأهلي، عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

تحدد رسميًا منافس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

أما فريق مازيمبي الكونغولي فنجح في تحويل تأخره أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف خارج الديار إلى انتصار بهدفين لهدف ليتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي.

موعد مباراة مازيمبي والأهلي في ذهاب نصف النهائي

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في مدينة "لوبومباشي" الكونغولية، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، ولقاء العودة في القاهرة يقام يوم 26 من نفس الشهر.

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